حالة الطقس: أجواء صيفية عادية حتى الخميس

يتوقع الراصد الجوي أن تكون الأجواء صيفية عادية حتى يوم الخميس، وتبقى الأجواء الحارة نسبيا هي السائدة، اليوم الأحد، في ساعات النهار والظهيرة تحديدا.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلا، ومريحا، ولطيفا، ومنعشا.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية مائلة للحرارة في فترة الظهيرة فقط. مع المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في أعالي الجبال والقمم العالية.

يوم الثلاثاء، تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. لكن بدءا من فترة العصر تسود أجواء معتدلة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة لتسود أجواء صيفية شديدة الاعتدال نهارا.

في المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومنعشة في باقي المناطق.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموما هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة.

بينما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. وفي الفترة المسائية تسود أجواء منعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.