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حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الخميس

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 05:22

حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الخميس
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية مائلة للحرارة في فترة الظهيرة فقط. مع المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في أعالي الجبال والقمم العالية.

في يوم الثلاثاء، تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. لكن بدءا من فترة العصر تسود أجواء معتدلة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة لتسود أجواء صيفية شديدة الاعتدال نهارا.

في المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومنعشة في باقي المناطق.

وفي يوم الخميس، تبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموما هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة.

بينما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. وفي الفترة المسائية تسود أجواء منعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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