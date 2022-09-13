حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

تسود اليوم، الثلاثاء، أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية، فيما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية في فترة الظهيرة. لكن بدءا من فترة العصر تسود أجواء معتدلة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وغدا، الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة لتسود أجواء صيفية شديدة الاعتدال نهارا. وفي المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومنعشة في باقي المناطق.

وبعد غد، الخميس، تبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموما هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة، فيما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. وفي الفترة المسائية تسود أجواء منعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.