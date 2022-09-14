حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة والحرارة بانخفاض

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة لتسود أجواء صيفية شديدة الاعتدال نهارا.

في المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومنعشة في باقي المناطق.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموما هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة.

بينما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. وفي الفترة المسائية تسود أجواء منعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتسود أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء صيفية لطيفة في ساعات الصباح، ليصبح الجو حارا في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفا في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

توالي الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، يوم السبت، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبيا إلى الحارة نهارا.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلا جدا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية العالية.