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حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة بنهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 05:27

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة بنهاية الأسبوع
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموما هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، في يوم الخميس، وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة.

بينما تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. وفي الفترة المسائية تسود أجواء منعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتسود أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء صيفية لطيفة في ساعات الصباح، ليصبح الجو حارا في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفا في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

توالي الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، يوم الأحد، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبيا إلى الحارة نهارا.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلا جدا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الإثنين، الأجواء الحارة نسبيا تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلا ومنعشا.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية

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