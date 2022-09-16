حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتسود أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء صيفية لطيفة في ساعات الصباح، ليصبح الجو حارا في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفا في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: توالي الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبيا إلى الحارة نهارا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلا جدا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الإثنين: الأجواء الحارة نسبيا تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلا ومنعشا.