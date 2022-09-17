ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليسود جو صيفي لطيف في ساعات الصباح ويميل ليصبح حارًا في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفًا في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم غد الأحد، توالي الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبيًا إلى الحارة نهارًا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلًا جدًا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية العالية.

ستكون الأجواء يوم الإثنين، حارة نسبيًا وستبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلًا ومنعشًا.