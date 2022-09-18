  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: انخفاض متدرج على الحرارة حتى الخميس

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 06:09

حالة الطقس: انخفاض متدرج على الحرارة حتى الخميس
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن توالي الحرارة رحلة الانخفاض الطفيف، اليوم الأحد، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبيا إلى الحارة نهارا.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلا جدا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الإثنين، الأجواء الحارة نسبيا تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. وتسود أجو اء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلا ومنعشا.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة لتسود أجواء صيفية شديدة الاعتدال نهارا.

في المساء تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتكون منعشة في باقي المناطق.

في يوم الأربعاء، تسيطر أجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما لم تشهدها البلاد منذ بداية الصيف ومطلع شهر أيار/مايو الماضي، في مختلف المناطق.

وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات. وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة.

وبدءا من فترة العصر تسود أجواء منعشة، وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما، وتبقى الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة أحيانا.

وعصرا تسود أجواء منعشة وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتسود أجواء صيفية أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية
#أجواء خريفية

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة الطفل رواد كبها متأثرا بإصابته في حادث دهس
وفاة الطفل رواد كبها متأثرا بإصابته في حادث دهس

2022-09-18

ثلاث إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق جنوبي حيفا
ثلاث إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق جنوبي حيفا

2022-09-17

دير حنا: وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة
دير حنا: وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة

2022-09-17

الأكثر قراءة

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

2022-09-17

"فيفا" يبقي منتخب الإكوادور متأهلا إلى مونديال قطر

2022-09-17
مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

2022-09-17
النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

2022-09-17
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2022-09-17