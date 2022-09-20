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حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 05:25

حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة لتسود أجواء خريفية شديدة الاعتدال نهارا.

في المساء تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتكون منعشة في باقي المناطق.

في يوم الأربعاء، تسيطر أجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما لم تشهدها البلاد منذ بداية الصيف ومطلع شهر أيار/مايو الماضي، في مختلف المناطق.

وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات. وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة.

وبدءا من فترة العصر تسود أجواء منعشة، وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما، وتبقى الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة أحيانا.

وعصرا تسود أجواء منعشة وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتسود أجواء صيفية أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حريفية

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