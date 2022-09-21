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حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 05:58

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسيطر أجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما لم تشهدها البلاد منذ بداية الصيف ومطلع شهر أيار/مايو الماضي، في مختلف المناطق.

وتكون الحرارة، اليوم الأربعاء، دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات. وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة.

وبدءا من فترة العصر تسود أجواء منعشة، وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما، وتبقى الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة أحيانا.

وعصرا تسود أجواء منعشة وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتسود أجواء صيفية أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت، تستمر الأجواء الصيفية العادية ذات النكهة الخريفية في التأثير على البلاد.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة تهارا مع جو شديد الاعتدال. وتسود اعتبارا من ساعات المساء أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

الأجواء ستكون صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلا وفجرا.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية

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