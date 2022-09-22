حالة الطقس: تقلبات جوية حتى الأحد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة تماما، اليوم الخميس، وتبقى الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة أحيانا.

وعصرا تسود أجواء منعشة وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر تسود أجواء باردة في القمم والجبال العالية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتسود أجواء صيفية أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت، تستمر الأجواء الصيفية العادية ذات النكهة الخريفية في التأثير على البلاد.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارا مع جو شديد الاعتدال. وتسود اعتبارا من ساعات المساء أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

الأجواء ستكون صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلا وفجرا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

مع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد، وتسود أجواء معتدلة تصبح لاحقا منعشة ومن ثم باردة في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار في ساعات الظهيرة فقط.

ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.