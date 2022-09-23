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حالة الطقس: أجواء صيفية بنكهة خريفية

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 09:03

حالة الطقس: أجواء صيفية بنكهة خريفية
عكا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم، الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتسود أجواء صيفية أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: تستمر الأجواء الصيفية العادية ذات النكهة الخريفية في التأثير على البلاد. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارا مع جو شديد الاعتدال. وتسود اعتبارا من ساعات المساء أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام. وتكون الأجواء صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلا وفجرا.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد، وتسود أجواء معتدلة تصبح لاحقا منعشة ومن ثم باردة في المناطق الجبلية العالية.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار في ساعات الظهيرة فقط. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

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