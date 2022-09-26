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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 26/09/2022 - 06:57

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
حيفا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يطرأ اليوم، الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وفي ساعات ما بعد العصر تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة تصبح لاحقا منعشة ومن ثم باردة في المناطق الجبلية العالية.

ويطرأ غدا، الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار في ساعات الظهيرة فقط.

ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وبعد غد، الأربعاء، يبقى الجو صيفيا دون أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. وخلال النهار يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق وخاصة السهلية والساحلية. مع المساء والليل يعود الجو لطيفا ومنعشا.

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