حالة الطقس: حار نهارا وانخفاض درجات الحرارة مساء

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، حارا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار في ساعات الظهيرة فقط.

ويصبح الجو لطيفا ومنعشا في ساعات المساء، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدا، الأربعاء، يبقى الجو صيفيا تماما دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وخلال النهار يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق وخاصة السهلية والساحلية. وفي المساء والليل يعود الجو لطيفا ومنعشا.

ويطرأ بعد غد، الخميس، ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق.

وفي المساء يسود جو لطيف ومنعش، وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر والصباح.