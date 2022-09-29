حالة الطقس: موجة حارة تستمر حتى الأحد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق.

ومع المساء يسود جو خفيف الظل ومنعش، وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر والصباح.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة مع تأثر البلاد بموجة حارة متأخرة ستؤثر على البلاد 3 أيام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في المساء تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا.

يوم السبت، توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع ليسود جو شديد الحرارة نهارا في مختلف المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

وتصل الحرارة إلى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 درجات. مع المساء تنخفض الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

يوم الأحد، يبقى الجو حارا في ساعات النهار في مختلف المناطق. ويكون الجو حارا جدا في المناطق الغورية.

مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية.