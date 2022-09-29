  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: موجة حارة تستمر حتى الأحد

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 05:34

حالة الطقس: موجة حارة تستمر حتى الأحد
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق.

ومع المساء يسود جو خفيف الظل ومنعش، وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر والصباح.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة مع تأثر البلاد بموجة حارة متأخرة ستؤثر على البلاد 3 أيام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في المساء تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا.

يوم السبت، توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع ليسود جو شديد الحرارة نهارا في مختلف المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

وتصل الحرارة إلى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 درجات. مع المساء تنخفض الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

يوم الأحد، يبقى الجو حارا في ساعات النهار في مختلف المناطق. ويكون الجو حارا جدا في المناطق الغورية.

مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة حارة
#أجواء صيفية

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفض الالتماسات ضد مخطط المنطقة الشمالية في عرابة البطوف
رفض الالتماسات ضد مخطط المنطقة الشمالية في عرابة البطوف

2022-09-29

اتهام شابين باختطاف وتهديد وإطلاق نار على منزل مُقترض من باقة الغربية
اتهام شابين باختطاف وتهديد وإطلاق نار على منزل مُقترض من باقة الغربية

2022-09-29

هبة الكرامة: معتَقلون من زلفة تعرّضوا لـ"ظروف غير إنسانيّة" من أجل انتزاع معلومات منهم
هبة الكرامة: معتَقلون من زلفة تعرّضوا لـ"ظروف غير إنسانيّة" من أجل انتزاع معلومات منهم

2022-09-28

الأكثر قراءة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

2022-09-28
المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

2022-09-28
شاكيد تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

شاكيد تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

2022-09-28
أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد BDS ومقاطعة إسرائيل

أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد BDS ومقاطعة إسرائيل

2022-09-28
الإضراب يعمّ الضفة: تشييع جثامين شهداء جنين

الإضراب يعمّ الضفة: تشييع جثامين شهداء جنين

2022-09-28