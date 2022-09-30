حالة الطقس: استمرار موجة الحر في البلاد

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة مع تأثر البلاد بموجة حارة متأخرة ستؤثر على البلاد لأربعة أيام. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المساء تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا.

السبت: توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع ليسود جو شديد الحرارة نهارا في مختلف المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية. وتصل الحرارة إلى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 درجات. ومع المساء تنخفض الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

الأحد: يبقى الجو حارا في ساعات النهار في مختلف المناطق. ويكون الجو حارا جدا في المناطق الغورية. ومع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية.

الإثنين: تبقى الأجواء الحارة نسبيا هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديداً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلا، ومريحا، ولطيفا، ومنعشا.

الثلاثاء: تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبيا والصيفية العادية عموما. ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ومع المساء يصبح الجو معتدلا جدا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.