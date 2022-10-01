حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها عن المعدل

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم السبت، ارتفاعا آخر على درجات الحرارة ليسود جو حار نهارًا في مختلف المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

وتصل الحرارة اليوم إلى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات. مع المساء تنخفض الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيًا

الأحد: يبقى الجو حارًا في ساعات النهار في مختلف المناطق. ويكون الجو حارًا جدًا في المناطق الغورية. مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفًا ومنعشًا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية.

الإثنين: تبقى الأجواء الحارة نسبيًا هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديدًا، ويطرأ ارتفاعا طفيفا آخر على درجات الحرارة. وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. ويسود جو حار جدًا في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلًا ومريحًا ولطيفًا ومنعشًا.