حالة الطقس: أجواء حارة نهارا

يكون الجو اليوم، الأحد، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحلول مساء اليوم، يصبح الجو لطيفًا ومنعشًا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية.

وغدا، الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.