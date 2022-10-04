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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 05:35

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبيا والصيفية العادية عموما، اليوم الثلاثاء.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين.

مع المساء يصبح الجو معتدلا جدا مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

بينما يسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، تسود أجواء خريفية معتدلة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر بقليل فقط.

ليلا يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، تسيطر أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني.

وبدءا من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. بينما يسود جو مائل للبرودة إلى بارد في الجبال.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تماما.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وتسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

بودكاست عرب 48

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