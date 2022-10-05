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حالة الطقس: أجواء خريفية حتى السبت

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 05:50

حالة الطقس: أجواء خريفية حتى السبت
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

بينما يسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، تسود أجواء خريفية معتدلة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر بقليل فقط.

ليلا يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، تسيطر أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني.

وبدءا من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. بينما يسود جو مائل للبرودة إلى بارد في الجبال.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تماما.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وتسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحارة
#أجواء خريفية

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