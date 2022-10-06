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حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 05:40

حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء خريفية معتدلة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر بقليل فقط.

ليلا يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، تسيطر أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني.

وبدءا من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. بينما يسود جو مائل للبرودة إلى بارد في الجبال.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تماما.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وتسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية حقيقية في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئيا.

وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل.

مع المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية .

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