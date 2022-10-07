حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تسيطر، اليوم الجمعة، أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة. وبدءا من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش وخصوصا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، بينما يسود جو مائل للبرودة إلى بارد في الجبال.

السبت: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تماما، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة. وتسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية حقيقية في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئيا. وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. ومع المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفيا في مختلف المناطق. ومع المساء يسود جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباح.