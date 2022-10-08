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حالة الطقس: انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 07:31

حالة الطقس: انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة
من إحدى الحقول في مركز البلاد (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يطرأ، اليوم السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تمامًا. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو خريفي حقيقي في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئيًا. وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. مع المساء يصبح الجو مائلًا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفيًا في مختلف المناطق. ومع المساء يسود جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباح.

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#حالة الطقس
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