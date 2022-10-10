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حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

تاريخ النشر: 10/10/2022 - 06:24

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا
(Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تكون الأجواء اليوم، الإثنين، خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا، الثلاثاء، تسود أجواء غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية، وحارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، تبقى الأجواء خريفية وغائمة جزئيا، معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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