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حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 06:07

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء.

ويكون الطقس خريفيا معتدلا عموما مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 درجات مئوية.

مع المساء يصبح الجو منعشا في كافة المناطق. بينما في المناطق الجبلية يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع جو أقرب للصيفي منه للخريفي نهارا.

لكن الليل سيحمل معه أجواء لطيفة ومنعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

بينما يسود جو منعش ولطيف في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. مع المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الجمعة، تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة في التأثير على البلاد.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة تهارا مع جو شديد الاعتدال.

ويسود اعتبارا من ساعات السماء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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