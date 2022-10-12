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حالة الطقس: تقلبات جوية والحرارة بارتفاع

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 05:49

حالة الطقس: تقلبات جوية والحرارة بارتفاع
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع جو أقرب للصيفي منه للخريفي نهارا.

لكن الليل سيحمل معه أجواء لطيفة ومنعشة إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

بينما يسود جو منعش ولطيف في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. مع المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الجمعة، تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة في التأثير على البلاد.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة تهارا مع جو شديد الاعتدال.

ويسود اعتبارا من ساعات السماء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو خريفي بامتياز مع جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الغربية عموما. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأحد، تبقى الأجواء الخريفية الرائعة والرطبة هي السائدة في مختلف المناطق دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في النصف الأول من النهار. مساءا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية
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