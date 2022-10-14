  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء خريفية غائمة جزئيا

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 04:58

حالة الطقس: أجواء خريفية غائمة جزئيا
الناصرة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر، اليوم الجمعة، الأجواء الخريفية المعتدلة في التأثير على البلاد.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارا مع جو شديد الاعتدال. ويسود اعتبارا من ساعات السماء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية.

السبت: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو خريفي بامتياز مع جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل. وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الغربية عموما. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: تبقى الأجواء الخريفية الرائعة والرطبة هي السائدة في مختلف المناطق دون تغير يذكر في درجات الحرارة. وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في النصف الأول من النهار. ويسود في المساء جو بارد نسبي إلى بارد.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية بحتة نهارا وحرارة حول المعدل السنوي العام أو أقل بقليل. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. مع السماء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو بارد نسبيا إلى بارد.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع الشاب أمير طه من كفر قاسم في حادث طرق
مصرع الشاب أمير طه من كفر قاسم في حادث طرق

2022-10-14

هل أدت معلومات سرية سربتها شرطية لمقتل رباب أبو صيام؟
هل أدت معلومات سرية سربتها شرطية لمقتل رباب أبو صيام؟

2022-10-13

كفر قرع: إحراق مركبة مدير المدرسة الثانوية ناظم زحالقة
كفر قرع: إحراق مركبة مدير المدرسة الثانوية ناظم زحالقة

2022-10-13

الأكثر قراءة

اشتباكات في نابلس واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في نابلس واعتقالات بالضفة والقدس

2022-10-13
غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة

غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة

2022-10-13
أنباء عن العثور على جثّة المسنّ مصطفى إغبارية من المشيرفة في جنين

أنباء عن العثور على جثّة المسنّ مصطفى إغبارية من المشيرفة في جنين

2022-10-13
الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

2022-10-13
عائلة الشهيد عمر أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

عائلة الشهيد عمر أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

2022-10-13