حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر، اليوم السبت، الأجواء الخريفية وأن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تصبح دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو خريفي بامتياز مع جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل. وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الغربية عموما. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: تبقى الأجواء الخريفية الرائعة والرطبة هي السائدة في مختلف المناطق دون تغير يذكر في درجات الحرارة. وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في النصف الأول من النهار. ويسود في المساء جو بارد نسبي إلى بارد.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية بحتة نهارا وحرارة حول المعدل السنوي العام أو أقل بقليل. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. مع السماء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو بارد نسبيا إلى بارد.