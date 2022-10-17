حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، مع بقاء الأجواء خريفية بحتة نهارا وحرارة حول المعدل السنوي العام أو أقل بقليل.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. مع السماء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات.

وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو بارد نسبيا إلى بارد.

في يوم الأربعاء، يبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشا ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

لن يطرأ، اليوم الخميس، تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

في ساعات النهار يسود جو معتدل وخريفي بحت. مع ساعات المساء يعتدل الجو ويصبح لطيفا ومنعشا ومائل للبرودة في المناطق الجبلية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهارا وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة إلى باردة ليلا.