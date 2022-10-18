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حالة الطقس: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 05:39

حالة الطقس: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات.

وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو بارد نسبيا إلى بارد.

في يوم الأربعاء، يبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشا ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

في ساعات النهار يسود جو معتدل وخريفي بحت. مع ساعات المساء يعتدل الجو ويصبح لطيفا ومنعشا ومائل للبرودة في المناطق الجبلية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهارا وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة إلى باردة ليلا.

يوم السبت، تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماما. وتسود خلال النهار أجواء معتدلة ولطيفة على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيا في ساعات الليل والفجر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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#أجواء صيفية
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