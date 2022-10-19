حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

يكون الجو اليوم، الأربعاء، غائماً جزئياً، معتدل نهارا بارد ليلاً، خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.