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حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 08:49

حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تمامًا. ويسود خلال النهار جو معتدل ولطيف على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيًا في ساعات الليل والفجر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة".

الأحد: يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو خريفيًا لطيفًا في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلًا إلى أبعد مدى. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشًا إلى أبعد مدى مع نسمات هواء باردة نسبيًا إلى باردة في المناطق الجبلية".

الإثنين: يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهاراً. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو باردًا نسبيًا الى بارد".

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