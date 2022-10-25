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حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 06:07

حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام.

وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء معتدلة تماما. مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة إلى حد كبير.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية دافئة ومستقرة تماما.

وتهب على البلاد رياح شرقية جافة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جدا ومستقرة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

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#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أمطار
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