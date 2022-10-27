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حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 06:09

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء معتدلة تماما. مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة إلى حد كبير.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية دافئة ومستقرة تماما.

وتهب على البلاد رياح شرقية جافة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جدا ومستقرة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

في يوم الأحد، تسود أجواء مستقرة ودافئة ومعتدلة في ساعات النهار مع غيوم عالية ومتوسطة تغطي السماء.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر أيضا مع بقاء الجو الخريفي المعتدل نهارا والمائل للبرودة في ساعات المساء والليل.

وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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