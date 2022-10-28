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حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة ومستقرة

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 05:35

حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة ومستقرة
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية دافئة ومستقرة تماما. وتهب على البلاد رياح شرقية جافة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جدا ومستقرة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

الأحد: تسود أجواء مستقرة ودافئة ومعتدلة في ساعات النهار مع غيوم عالية ومتوسطة تغطي السماء. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر أيضا مع بقاء الجو الخريفي المعتدل نهارا والمائل للبرودة في ساعات المساء والليل. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الثلاثاء: يبقى الجو خريفيا بشكل كامل. وتغطي السماء كميات من السحب، كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية. ومع المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد.

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#حالة الطقس في فلسطين

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