  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 07:47

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جدًا ومستقرة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

الأحد: يسود جو مستقر ودافئ ومعتدل في ساعات النهار مع غيوم عالية ومتوسطة تغطي السماء. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشًا ومائلًا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر أيضًا مع بقاء الجو الخريفي المعتدل نهارًا والمائل للبرودة في ساعات المساء والليل. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الثلاثاء: يبقى الجو خريفيًا بشكل كامل. وتغطي السماء كميات من السحب كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية. مع المساء يصبح الجو مائلًا للبرودة إلى بارد.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العمل بالتوقيت الشتوي.. ساعة للوراء بدءًا من ليل السبت - الأحد
العمل بالتوقيت الشتوي.. ساعة للوراء بدءًا من ليل السبت - الأحد

2022-10-29

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب منشية زبدة
مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب منشية زبدة

2022-10-29

جسر الزرقاء: مقتل شاب برصاص الشرطة و3 إصابات بإطلاق نار
جسر الزرقاء: مقتل شاب برصاص الشرطة و3 إصابات بإطلاق نار

2022-10-28

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس

2022-10-28
قبل 4 أيام من إجرائها: لا حسم في انتخابات الكنيست

قبل 4 أيام من إجرائها: لا حسم في انتخابات الكنيست

2022-10-28
تحليلات إسرائيلية: ماذا سيحدث لو شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة؟

تحليلات إسرائيلية: ماذا سيحدث لو شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة؟

2022-10-28
حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة ومستقرة

حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة ومستقرة

2022-10-28
ارتفاع في نسبة التصويت العامّة وأصوات التجمع وفق المعطيات الداخلية

ارتفاع في نسبة التصويت العامّة وأصوات التجمع وفق المعطيات الداخلية

2022-10-28