حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جدًا ومستقرة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

الأحد: يسود جو مستقر ودافئ ومعتدل في ساعات النهار مع غيوم عالية ومتوسطة تغطي السماء. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشًا ومائلًا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر أيضًا مع بقاء الجو الخريفي المعتدل نهارًا والمائل للبرودة في ساعات المساء والليل. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الثلاثاء: يبقى الجو خريفيًا بشكل كامل. وتغطي السماء كميات من السحب كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية. مع المساء يصبح الجو مائلًا للبرودة إلى بارد.