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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 06:16

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة
عكا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً معتدل نهاراً ويصبح باردا ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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