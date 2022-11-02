حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، منخفضة بالعموم وحول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني.

وتحوم الحرارة في المناطق الجبلية بين 18 و20 درجة مئوية فقط.

وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار بفترات متباعدة. ليلا يسود جو بارد. الرياح تكون غربية الاتجاه.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو خريفيا لطيفا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتتراجع حظوظ التساقط المطري بشكل كبير. بينما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الثاني بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مستقرة وغائمة. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا ومن ثم ومع ساعات الليل المتأخر يصبح الجو باردا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وجو مستقر تماما وجاف إلى حد كبير. تميل الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر الباكر.