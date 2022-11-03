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حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة

تاريخ النشر: 03/11/2022 - 06:00

حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويبقى الجو خريفيا لطيفا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتتراجع حظوظ التساقط المطري بشكل كبير. بينما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الثاني بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مستقرة وغائمة. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا ومن ثم ومع ساعات الليل المتأخر يصبح الجو باردا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وجو مستقر تماما وجاف إلى حد كبير. تميل الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو معتدل تماما مع بعض الغيوم التي ستظهر في السماء. مع ساعات المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويسود خلال النهار جو مستقر ومعتدل تماما. فقط مع ساعات المساء والليل يتحول الجو إلى البرودة النسبية ثم إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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