حالة الطقس: توقعات بارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.. نسمات باردة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة إلى أربعة درجات مئوية وجو مستقر تمامًا وجاف إلى حد كبير. تميل الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر الباكر.

الأحد: ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود الثلاثة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو معتدل تمامًا مع بعض الغيوم التي ستظهر في السماء. مع ساعات المساء يصبح الجو مائلًا للبرودة الى بارد.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل. ويسود خلال النهار جو مستقر ومعتدل تمامًا. فقط مع ساعات المساء والليل والليل المتأخر يتحول الجو إلى البرودة النسبية ثم إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية.