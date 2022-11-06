حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار الثلاثاء

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود الثلاثة درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو معتدل تماما مع بعض الغيوم التي ستظهر في السماء. مع ساعات المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويسود خلال النهار جو مستقر ومعتدل تماما. فقط مع ساعات المساء والليل يتحول الجو إلى البرودة النسبية ثم إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الثلاثاء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس نتيجة تقدم منخفض بارد نسبي إلى بارد نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

وتسود خلال النهار أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية. مع ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد مع بقاء الفرصة لتساقط الأمطار في بعض المناطق.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة.

ويبقى الجو غائما جزئيا مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق نهارا.

وتكون الحرارة ضمن المعدل السنوي لشهر تشرين الثاني. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود حلال النهار والظهيرة تحديدا جو معتدل وخريفي لطيف. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.