حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار والظهيرة تحديدا جو معتدل وخريفي لطيف. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة، بحيث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

في يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة تحوم حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل نهارا مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال.

مع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل إلى أبعد مدى. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.