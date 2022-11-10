  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

تاريخ النشر: 10/11/2022 - 05:57

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار والظهيرة تحديدا جو معتدل وخريفي لطيف. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة، بحيث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

في يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة تحوم حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل نهارا مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال.

مع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل إلى أبعد مدى. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البلدات العربيّة تغرق في كلّ شتاء... "أزمة تتفاقم سنويًّا"
البلدات العربيّة تغرق في كلّ شتاء... "أزمة تتفاقم سنويًّا"

2022-11-09

كتابة كنعانية على مشط عاجي عمره 3700 عام عثر عليه جنوبي البلاد
كتابة كنعانية على مشط عاجي عمره 3700 عام عثر عليه جنوبي البلاد

2022-11-09

أبو الأسيل عاصلة.. عشق الأرض والزيتون
أبو الأسيل عاصلة.. عشق الأرض والزيتون

2022-11-09

الأكثر قراءة

شهيد وإصابات خلال التصدي لاقتحام أعضاء كنيست

شهيد وإصابات خلال التصدي لاقتحام أعضاء كنيست "قبر يوسف"

2022-11-09
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-11-09
الانتخابات النصفية الأميركية: منافسة محتدمة والجمهوريون يخفضون سقف التوقعات

الانتخابات النصفية الأميركية: منافسة محتدمة والجمهوريون يخفضون سقف التوقعات

2022-11-09
العنف يضرب في عرابة: قلق وخوف ودعوات للجمه

العنف يضرب في عرابة: قلق وخوف ودعوات للجمه

2022-11-09
تأهب أمني إسرائيلي بالضفة:

تأهب أمني إسرائيلي بالضفة: "الفترة الوشيكة متوترة والإنذارات لا تزال مرتفعة"

2022-11-09