  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 05:30

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
غزة، هذا الأسبوع (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إذ يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الأحد: تبقى درجات الحرارة حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل نهارا مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل إلى أبعد مدى. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: استنكار لاعتداء على معلمات في روضة أطفال
أم الفحم: استنكار لاعتداء على معلمات في روضة أطفال

2022-11-10

بعد 13 جريمة قتل في 3 سنوات: هدنة بين الأطراف المتنازعة في البعنة ودير الأسد
بعد 13 جريمة قتل في 3 سنوات: هدنة بين الأطراف المتنازعة في البعنة ودير الأسد

2022-11-10

مداهمة مجمع عربي قرب الرملة ومصادرة آليات ومكب نفايات
مداهمة مجمع عربي قرب الرملة ومصادرة آليات ومكب نفايات

2022-11-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

2022-11-10
بايدن: فقدنا مقاعد محدودة بانتخابات التجديد النصفيّ

بايدن: فقدنا مقاعد محدودة بانتخابات التجديد النصفيّ

2022-11-10
الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم مشاركته بقتل الضابط راز بجنين

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم مشاركته بقتل الضابط راز بجنين

2022-11-10
السفير الأميركي لدى إسرائيل: سنكافح أي محاولة لضم الضفة

السفير الأميركي لدى إسرائيل: سنكافح أي محاولة لضم الضفة

2022-11-10
مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

2022-11-10