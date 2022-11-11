حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إذ يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الأحد: تبقى درجات الحرارة حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل نهارا مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل إلى أبعد مدى. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.