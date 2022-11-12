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حالة الطقس: بين ماطر ومشمس ولا تغيير يذكر عن الأيام السابقة

تاريخ النشر: 12/11/2022 - 07:26

حالة الطقس: بين ماطر ومشمس ولا تغيير يذكر عن الأيام السابقة
عكا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تشير دائرة الأرصاد الجوية في البلاد إلى أنه لن يطرأ، اليوم السبت، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشًا مائلًا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الأحد: تبقى درجات الحرارة تحوم حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل نهارًا مع جو لطيف وشديد الإعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال. مع ساعات الليل يصبح الجو باردًا نسبيًا إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل إلى أبعد مدى . مع المساء والليل يصبح الجو منعشًا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكرين.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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