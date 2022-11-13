حالة الطقس: أجواء غائمة ومعتدلة

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الأحد، تحوم حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل نهارا مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال.

مع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل إلى أبعد مدى. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكرين.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود جو غائم جزئي نهارا وبارد في ساعات الصباح والمساء. وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد الظهيرة والمساء لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق.

في يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة متدنية نسبيا دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو غائماً جزئيا نهارا وفرصة قائمة لزخات من الأمطار في بعض المناطق والأحيان.

في المساء يعود الجو باردا بشكل واضح خاصة في المناطق العالية.