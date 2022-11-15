حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون دون المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود جو غائم جزئي نهارا وبارد في ساعات الصباح والمساء. وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد الظهيرة والمساء لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

في يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة متدنية نسبيا دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو غائما جزئيا نهارا وفرصة قائمة لزخات من الأمطار في بعض المناطق والأحيان.

في المساء يعود الجو باردا بشكل واضح خاصة في المناطق العالية.

لن يطرأ، يوم الخميس، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدل السنوي أو أقل بقليل.

وتبقى الفرصة قائمة لبعض الزخات المطرية المحلية في بعض المناطق خلال ساعات النهار. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول المعدل السنوي بشكل كامل.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل. بينما تصبح الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.