حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

يكون الجو اليوم، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.