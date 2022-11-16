  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 06:20

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة
(getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مؤتمر للسلطات المحليّة: الانتخابات بين القمع الذكوري وسطوة الإجرام
مؤتمر للسلطات المحليّة: الانتخابات بين القمع الذكوري وسطوة الإجرام

2022-11-16

النقب: 4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق
النقب: 4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق

2022-11-15

كابول "على هامش اهتمامات" السّلطات: شهران بدون فرع بريد... "تُركنا بلا عنوان"
كابول "على هامش اهتمامات" السّلطات: شهران بدون فرع بريد... "تُركنا بلا عنوان"

2022-11-15

الأكثر قراءة

عملية

عملية "أريئيل": استشهاد المنفذ ومقتل 3 مستوطنين

2022-11-15
حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

2022-11-15
مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

2022-11-15
الإدارة الأميركية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

الإدارة الأميركية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

2022-11-15
مصرع عامل على سيارة لجمع النفايات في كفر ياسيف

مصرع عامل على سيارة لجمع النفايات في كفر ياسيف

2022-11-15