  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 06:03

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول المعدل السنوي بشكل كامل.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل. بينما تصبح الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ولطيفة ومعتدلة نسبيا في ساعات النهار والظهيرة تحديدا مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء دافئة وجافة. في حيت يصبح الجو باردا في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لكن سيكون الجو ما بين غائما جزئيا إلى غائم نهارا. ودافئ إلى حد كبير. ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء باردة
#أمطار

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابتان خطيرتان بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب
إصابتان خطيرتان بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب

2022-11-17

مصرع فخري ناصر من الناصرة بحادث طرق قرب طرعان
مصرع فخري ناصر من الناصرة بحادث طرق قرب طرعان

2022-11-16

اتهام فتى من الشمال بالانضمام لتنظيم داعش
اتهام فتى من الشمال بالانضمام لتنظيم داعش

2022-11-16

الأكثر قراءة

قتيلان في بولندا بـ

قتيلان في بولندا بـ"صواريخ روسيّة": وارسو ترفع التأهّب العسكريّ واجتماع طارئ للناتو

2022-11-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-11-16
تناوب على الرئاسة في رهط ونحف

تناوب على الرئاسة في رهط ونحف

2022-11-16
الوكالة اليهودية تستقدم 61 ألف مهاجر للبلاد منذ مطلع 2022

الوكالة اليهودية تستقدم 61 ألف مهاجر للبلاد منذ مطلع 2022

2022-11-16
منتخب فرنسا يفقد لاعبا آخر قبل مونديال قطر

منتخب فرنسا يفقد لاعبا آخر قبل مونديال قطر

2022-11-16