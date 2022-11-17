حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول المعدل السنوي بشكل كامل.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل. بينما تصبح الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ولطيفة ومعتدلة نسبيا في ساعات النهار والظهيرة تحديدا مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء دافئة وجافة. في حيت يصبح الجو باردا في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لكن سيكون الجو ما بين غائما جزئيا إلى غائم نهارا. ودافئ إلى حد كبير. ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.