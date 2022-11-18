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حالة الطقس: أجواء مستقرة ولطيفة ومعتدلة

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 04:33

حالة الطقس: أجواء مستقرة ولطيفة ومعتدلة
عكا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول المعدل السنوي بشكل كامل. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل، بينما تصبح الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة. وتسود أجواء مستقرة ولطيفة ومعتدلة نسبيا في ساعات النهار والظهيرة تحديدا مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود خلال النهار أجواء دافئة وجافة. ويصبح الجو باردا في ساعات الليل والفجر الباكر.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا، ودافئا إلى حد كبير. ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو غائم جزئي إلى غائم في مختلف المناطق نتيجة كتلة سحابية ضخمة ستعبر المنطقة، لكنها فاقدة للرطوبة إلى حد كبير. ويسود جو بارد ليلا في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

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