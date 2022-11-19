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حالة الطقس: ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 19/11/2022 - 07:41

حالة الطقس: ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة
يافا من الجو (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تشير دائرة الأرصاد الجوية في البلاد، اليوم السبت، إلى أنه يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة يبحث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل نسبيًا في ساعات النهار والظهيرة تحديدًا مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردًا.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال النهار جو دافء وجاف. في حيت يصبح الجو باردًا في ساعات الليل والفجر الباكر.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لكن سيكون الجو ما بين غائمًا جزئيًا الى غائم نهارًا. ودافئ الى حد كبير. ومع المساء يصبح الجو باردًا نسبيًا الى بارد.

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#طقس فلسطين
#حالة الطقس

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